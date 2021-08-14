Sakarya'da babanın öldüğü, iki oğlunun yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Alifuatpaşa Mahallesi'nde dün sebze meyve halinde Salih Atan'ın yaşamını yitirdiği, oğulları Yunus ve Emre Atan'ın da yaralandığı silahlı saldırının zanlısı A.Ç. kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya 'nın Geyve ilçesinde aynı aileden bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı.

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