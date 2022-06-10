Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde H.K. (41) ile oğlu O.K. (21) arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.K. evdeki ruhsatsız silahla babasına ateş etti.

Kaynak: AA

Erenler, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da babasını silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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