Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Bacanağını Öldüren Kişi Tutuklandı

Sakarya'da Bacanağını Öldüren Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bacanağını vurarak öldüren kişi, tutuklandı.

Sakarya'da Bacanağını Öldüren Kişi Tutuklandı, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bacanağını vurarak öldüren kişi, tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, önceki gün Mahmutbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Nuri Becit'in (53) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin Hendek İlçe Emniyet Amirliği'ne teslim olan Ali B'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Önceki gün Mahmutbey Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde Nuri Becit ile bacanağı Ali B. arasında tartışma çıkmış, Ali B'nin tabancayla ağır yaraladığı Becit, kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Hendek İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arandığı 10 farklı adreste bulunamayan zanlı, dün polise teslim olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:52 Kaynak: AA

Bağdat, Mahmutbey, Sakarya, Güncel
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