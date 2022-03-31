Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan Ürdünlü yargılanıyor - Son Dakika
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Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan Ürdünlü yargılanıyor

31.03.2022 13:13
Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan Ürdünlü yargılanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal'ın "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal'ın "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Al Astal ve avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen dosyaların zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, imza ve yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolün devamını ve eksik hususların tamamlanmasını istedi.

Söz alan sanık avukatları da eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Bir tanığın dinlenilmesi için yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine, imza şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

Süreç

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, BAE adına istihbarat çalışması yaptığı iddiasıyla Ürdün vatandaşı Al Astal, MİT ve emniyet ekiplerince yakalanarak 21 Ekim 2020'de tutuklanmış, Ekim 2021'deki celsede ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Hakkında hazırlanan iddianamede Al Astal'ın, "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan müebbet hapis, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Cumhuriyet, Sakarya, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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