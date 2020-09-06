Sakarya'da bahçe sahibi ile kavga eden fındık işçileri: "Yöre halkıyla aramız çok iyiydi, sadece... - Son Dakika

Sakarya'da bahçe sahibi ile kavga eden fındık işçileri: "Yöre halkıyla aramız çok iyiydi, sadece...

Sakarya'da fındık bahçesi sahibi ile tartışmalarının ardından işi bırakıp bölgeyi terk eden işçiler, meselenin ırkçılıkla ilgili olmadığını belirterek, işverenlerinin sorunlu insanlar olduğunu söyledi.

Sakarya'da bahçe sahibi ile kavga eden fındık işçileri:

Sakarya'da fındık bahçesi sahibi ile tartışmalarının ardından işi bırakıp bölgeyi terk eden işçiler, meselenin ırkçılıkla ilgili olmadığını belirterek, işverenlerinin sorunlu insanlar olduğunu söyledi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinden Sakarya'nın Kocaali ilçesine fındık toplamaya giden bir grup işçi, işverenlerinin saldırısına uğradı. Durumun sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organlarında 'Kürt kökenli işçilere saldırı' olarak gösterilmesini kabul etmediklerini belirten işçiler, yöre halkıyla aralarının çok iyi olduğunu fakat işverenlerinin sorunlu insanlar olduğunu belirtti. Olayın ardından Mazıdağı'na dönen fındık işçilerinden Baran Demir, olayın yaşandığı gün sabah evden işe gitmek üzere çıktıklarını söyledi. Demir, "Tarlaya gittik, tarlada 1-2 saat çalıştık. Tarlada çalışırken bir dede ve bir de torunu vardı, torunu bize 'Biraz kayın' dedi, daha sonra orada bulunan dede atarlanmaya başladı. 'Neden it, köpek gibi oralara kayıyorsun' şeklinde pis küfürler etti. Kesinlikle Türk-Kürt meselesi değil, şahsi meseledir. Kürt sözü arada geçmedi, sadece 'Burası Mardin değil, burası Sakarya'dır' şeklinde söylemlerde bulundular. Diğer çalışan arkadaşlarımızla aramız çok iyiydi. Mesela diğer 5-6 arkadaşımızla çalıştık, adamlar dürüst ve sakin insanlardı. Yanımıza gelirlerdi, bizimle fındık bile topluyorlardı. Sadece işverenlerimiz bize kötü davranıyordu" dedi.

"Yöre halkı bize çok iyi davranıyordu"

Olayın Türk-Kürt meselesi olmadığını vurgulayan Demir, "Oranın yöre halkı bize iyiydi, sadece işverenler tek bize kötüydü. Yalan söylemek kötü bir şeydir, sadece işveren aile bize karşı küfürlü konuşuyordu. Eskiden beri tarlalarına gidiyorduk, aynı şekilde yaşlı adam bize karşı atarlı bir şekilde konuşuyordu, yaşlı adamdır diyorduk. Gururumuza dokunacak laflar söyleyince zorumuza gitti, tenekeleri bıraktık, oğullarıyla bize saldırdılar. Oranın yöre halkı çok iyiydi, işverenlerimiz gibi değildi, ama işverenlerimiz sanki bizden nefret ediyor gibi davranıyorlardı. Olay Türk-Kürt meselesi değildir" diye konuştu.

Fındık işçilerinden Şilan Demir de yaşlı adam ve torununun iş yaptıklarında yanlarında durduğunu kaydederek, "Dede bize 'köpek, it sürüsü' gibi kelimeler kullandı. Biz iş yaptığımız kovalarımızı bırakarak oradan ayrıldık. Daha sonra orada bulunan Batmanlı işçiler bizlere, 'Sizden öncekilere de öyle davranıyorlardı' dediler. Biz tam ayrılıyorken orada bulunan dede bize, 'Sizden öncekileri de kovdum, sizi de kovuyorum' dedi. Olay böyle gelişti" şeklinde konuştu. - MARDİN

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 15:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da bahçe sahibi ile kavga eden fındık işçileri: 'Yöre halkıyla aramız çok iyiydi, sadece... - Son Dakika

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