Sakarya'da bakkal esnafına mesai düzenlemesi - Son Dakika

Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, 4 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresince bakkal esnafının mesai saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Akdardağan, yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre ramazan ayının başlayacak olması dolayısıyla 21 ve 22 Nisan'da bakkalların çalışma saatlerinin 08.00-23.00 olarak düzenlendiğini bildirdi.

23 ve 24 Nisan'da ise bakkalların saat 09.00-14.00 arasında faaliyet göstereceğini belirten Akdardağan, belirlenen bu saatler arasında 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı olan vatandaşlar hariç olmak üzere alışverişin devam edeceğini aktardı.

Hafta sonu ise dükkanların kapalı olacağını dile getiren Aktardağan, şunları kaydetti:

"Şehirdeki bakkal esnafımız, ramazan ayı için tüm hazırlığını tamamlamış ve bu sürece hazırdır. Sürecin en iyi şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Vatandaşlardan ricamız dükkanlarda yığılma yaparak, gereksiz yere endişeye kapılıp fazladan alışveriş yapmasınlar. Herkes ihtiyacı kadar alışveriş yapsın. Sonuçta bu sürecin geçici olduğunu unutamayalım. Her türlü gıda ve diğer ürünler bakkallarımızda mevcuttur. Bu zorlu süreci devletimizin aldığı tedbirler ve millet olarak uyum sağlamamız ile en kısa sürede aşacağımıza inancımız tamdır."