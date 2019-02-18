Sakarya'da Bakkallar Tanzim Satış Uygulamasına Hazır

Sakarya
Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, tanzim satış uygulamasına hazır olduklarını bildirdi.
Akdardağan, yazılı açıklamasında, yaz aylarından beri ülkedeki ekonomik dalgalanmayı fırsat gören karanlık ellerin halkın sofrasına ve cebine el atmaya devam ettiğini vurguladı.
AVM'ler ve zincir marketlerin "enflasyonla mücadele" kılıfıyla halen fırsatçılığa devam ederek hem vatandaşı hem de esnafı zor durumda bıraktığını dile getiren Akdardağan, "Her zaman milletimizin yanında olan bakkal esnafımız, bu zor günlerde yine milletimizle kenetlenmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla büyükşehirlerde halkın ucuz ürünlere ulaşması için başlatılan ve gerektikçe yaygınlaşacak tanzim satış noktaları uygulaması vatandaşımıza nefes aldırmıştır." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Ankara
'daki Türkiye
Esnaf Buluşması'na yönetim kuruluyla katıldıklarını anımsatan Akdardağan, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın esnafla yaptığı bu toplantı ve sonrasında katıldığı televizyon programındaki açıklamaları, biz bakkal esnafını heyecanlandırmıştır. Cumhurbaşkanımız, esnafımızla meyve, sebze, temizlik ürünleri ve temel gıda maddelerinin satışlarını belediyeler aracılığıyla yapabileceğinden ve gerekirse bakkalların devreye alınacağından bahsetmiştir. Şu an için Sakarya'da böyle bir uygulama yok ama tanzim satış uygulamasına bizler oda ve üyelerimiz olarak hazırız. İlgili belediyelerimizle oturup her konuda fikir alışverişine ve yaptırıma açık olduğumuzu belirtmek isterim. Bugüne kadar ülkemize ve milletimize karşı başlatılan operasyonlara, birlikte karşı durarak cevap verdik. Şimdi de bakkallarımız aracılığıyla her türlü ucuz ürünü tüketicilerimize ulaştırmayı bir görev biliyoruz.
Bu durum gerçekleşirse AVM'ler ve zincir marketlere karşı ayakta durma mücadelesi veren bakkal esnafımızın eli güçlenecek, fahiş fiyatlarda istikrar sağlanacak, vatandaşımız ucuz ürüne rahatlıkla ulaşacak ve devletimizle birlikte vatandaşımıza hizmet etmenin gururunu birlikte yaşayacağız."