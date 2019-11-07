Son Dakika Haberleri: Sakarya'da baraj inşaatında toprak kaydı
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da baraj inşaatında toprak kaydı

Sakarya'da baraj inşaatında toprak kaydı

7 saat önce

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatında toprak kayması meydana geldi.

Sakarya'da baraj inşaatında toprak kaydı, System.String[]

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatında toprak kayması meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, bir otomobil kayan toprağın altında kaldı.


Olay, saat 11.00 sıralarında Sapanca ilçesi İkramiye Mahallesi'nde yapımı süren baraj inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede toprak kayması meydana geldi. Bu esnada şantiye bölgesinde park halinde bulunan bir otomobil kayan toprağın altında kaldı. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Konu ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

Sapanca, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:18 Kaynak: İHA
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