Sakarya'da Baraka Yangını
1 saat önce
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.
Sakarya
'nın Ferizli
ilçesinde çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Değirmencik Mahalllesi'nde Yusuf Ürdüm'e ait evin yanında bulunan barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:09 Kaynak: AA
Çatı Yangınında Can Pazarı; Film Gibi İzlediler
Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
AK Partili Belediye Başkan Adayı Kaza Geçirdi: 5 Yaralı
Son Dakika! Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır