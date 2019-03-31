Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Baraka Yangını

Sakarya'da Baraka Yangını

1 saat önce

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Değirmencik Mahalllesi'nde Yusuf Ürdüm'e ait evin yanında bulunan barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:09 Kaynak: AA

Ferizli, Sakarya, Güncel
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