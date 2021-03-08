SAKARYA Barakada eğlenen 10 kişiye 31 bin lira ceza - Son Dakika

SAKARYA Barakada eğlenen 10 kişiye 31 bin lira ceza
08.03.2021 13:14
Barakada eğlenen 10 kişiye 31 bin lira cezaSAKARYA'nın Hendek ilçesinde baraka içerisinde eğlenen 10 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 31 bin TL ceza kesildi.
Barakada eğlenen 10 kişiye 31 bin lira ceza
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde baraka içerisinde eğlenen 10 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 31 bin TL ceza kesildi.
Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sakarya'da denetimler sıklaştırıldı. Hendek ilçesinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, dün akşam müzik sesi gelen barakaya baskın düzenledi. Jandarma ekipleri barakada eğlenen 10 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca toplamda koronavirüs tedbirlerine uymamaları nedeniyle toplam 31 bin TL ceza kesti. Yapılan işlemlerinin ardından barakada eğlenen kişiler evlerine gönderildi.
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