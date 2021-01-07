Sakarya'da bariyerlere çarpan kamyon devrildi: 2 ölü - Son Dakika

Sağlık personeli, yaptığı incelemede sürücü Durmaz ile yanındaki Fikret Karakaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya 'da bariyerlere çarpan kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

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