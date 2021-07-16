Sakarya'da bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden T.K. (25) yönetimindeki 54 AFK 785 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak Pınarlı-Bacı Mahallesi yan yolunu ayıran bariyerlere saplandı.

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