Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde başına "yorgun mermi" isabet eden kız çocuğu yaralandı.
Rüstemler Mahallesi 5577 Sokak'ta evlerinin bahçesinde duran 16 yaşındaki Nuray D'nin başına nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etti.
Nuray D'nin yaralandığını gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaralı çocuğu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri, merminin çıktığı silahı bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da başına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk yaralandı - Son Dakika