Sakarya'da başından vurulmuş kişinin arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, başından vurulmuş erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Yörükler Mahallesi Bağlar Sokak'ta E.G'nin yol kenarında başından vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin arkadaşı İ.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Maktulün arkadaşı olduğu belirtilen İ.K'nin, emniyetteki ifadesinde, olay günü birlikte alkol aldıkları E.G'nin silahla kendi kafasına ateş ederek intihar ettiğini iddia ettiği, korktuğundan dolayı olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Yörükler Mahallesi Bağlar Sokak'ta yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirmiş, yapılan incelemede, ölen kişinin E.G'ye ait olduğu belirlenmişti.