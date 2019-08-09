Son Dakika Haberleri: Sakarya'da bayramda ulaşım yüzde 50 indirimli
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Sakarya'da bayramda ulaşım yüzde 50 indirimli

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin, Kurban Bayramı süresince yüzde 50 indirmli hizmet vereceği bildirildi.

Sakarya'da bayramda ulaşım yüzde 50 indirimli, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin, Kurban Bayramı süresince yüzde 50 indirmli hizmet vereceği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, bayram süresince belediyenin, nöbetçi birimleriyle hizmette olacağı belirtildi.
Mezarlıklar Şube Müdürlüğünce kentte 658 mezarlıkta gerekli bakım ve onarımın yapıldığının aktarıldığı açıklamada, bayram süresi boyunca Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle ulaşımın yüzde 50 indirimli olarak sağlanacağı kaydedildi.
Açıklamada, bayram namazının 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kılınacağı, ardından da aynı meydanda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra vatandaşların katılacağı bayramlaşma töreni düzenleneceği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca bayram namazının ardından kentteki 30 cami önünden mezarlıklara ücretsiz otobüs kaldırılacağı aktarıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:08 Kaynak: AA
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