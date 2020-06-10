Sakarya'da bazı vatandaşlar araçlarından film izledi - Son Dakika

Sakarya'da bazı vatandaşlar araçlarından film izledi

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için düzenlenen "açık hava sineması" etkinliğine katılanlar, araçlarından "Babam ve Oğlum" filmini izledi.

Sakarya'da bazı vatandaşlar araçlarından film izledi, System.String[]

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için düzenlenen "açık hava sineması" etkinliğine katılanlar, araçlarından "Babam ve Oğlum" filmini izledi.

Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlik için Demokrasi Meydanı'na gelen yüzlerce araç, belediye görevlilerinin yardımıyla kurulan dev ekranın karşısına park edildi. Klasik otomobil tutkunları da eski model araçlarını sahnenin önüne park ederek filmi izledi.

Belediye görevlileri tarafından vatandaşlara patlamış mısır ve çay da ikram edildi.

Filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği ve vatandaşların araçlarından inmelerine izin verilmeyen etkinlikte, "Babam ve Oğlum" filminin gösterimi yapıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de filmi vatandaşlarla birlikte izledi.

"Sosyal mesafe açısından daha iyi oldu"

Etkinliğe katılan Ahmet Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini, ilk defa araçta film izlediğini söyledi.

Keyif aldıklarını dile getiren Şimşek, "Yaslanarak izliyorsun, kimse rahatsız etmiyor, kimse önüne geçmiyor. O yüzden gayet güzel bir etkinlik olmuş. Sosyal mesafe açısından daha iyi oldu." diye konuştu.

Feride Işıklı da arabalı sinema etkinliğini birçok ilde gördüğünü, burada da olmasına sevindiğini belirterek, heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Etkinliği ablalarıyla tesadüfen bilboardda gördüklerini, hemen araca binip alana geldiklerini aktaran Işıklı, "Biz eski kuşağız. Eskiden açık hava yazlık sinemaları vardı. Keşke sadece arabada değil yazın güzel havalarda yazlık sinemalar tekrar olsa. Çok güzel bir etkinlik. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Feride Işıklı, dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğine işaret ederek, bu durumun bir an önce geçmesini de diledi.

Eşiyle alana gelen Orhan Zoboğlu ise klasik otomobil tutkunu olduğu için böyle etkinliklere zaman zaman katıldıklarını belirterek, "Etkinlik çok güzel, hoşumuza gitti." şeklinde konuştu.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da bazı vatandaşlar araçlarından film izledi - Son Dakika

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