Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Bebeğin Çöpe Atıldığı İddiası

Sakarya'da Bebeğin Çöpe Atıldığı İddiası

1 saat önce

Sakarya Valiliği, çöp konteynerinde bebek bulunduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sakarya'da Bebeğin Çöpe Atıldığı İddiası, System.String[]
Sakarya Valiliği, çöp konteynerinde bebek bulunduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında Erenler ilçesi Hacaoğlu Mahallesi'nde evine giden kız çocuğunun, çöp konteynerinde terk edilmiş halde kundakta bebek bulduğuna dair haberlerin yer aldığı kaydedildi.

Haberle ilgili çok yönlü araştırma yapıldığı belirtilen açıklamada, "Haberde bahsedilen kız çocuğuna ulaşılmış, yapılan görüşmede böyle bir olayın yaşanmadığı, ilgi çekmek için çevresine bu konuyla ilgili söylemlerde bulunduğu ve haberdeki olayın asılsız olduğu anlaşılmıştır. Şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:58 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Genç Kız Kayboldu Önce Kuzeni, Ardından Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Kayıp Genç Kız Bulundu

5 Kilo Gübresini Aldı, Şimdi 3 Milyon Solucanı Var Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına İlişkin Yeni Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 19:10:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Bebeğin Çöpe Atıldığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]