Sakarya'da bebek arabasının üzerine inşaat malzemesi düşmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kayıtlarda, annenin bebeğini arabadan alarak sarılması, çevredeki esnafın da yardıma koşması görülüyor.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, anne ve bebeğinin kaldırımda ilerlerken üzerlerine inşaat malzemelerinin düşmesi yer alıyor.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan anne ve bebeği, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yalı Mahallesi Plaj Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Leyla Aksoy ve bebek arabasındaki çocuğunun üzerine beş katlı binadan söve malzemeleri düştü.

TİSK'ten asgari ücret zammına ilişkin yeni açıklama: 3 bin 100 TL olması yönünde bir teklifimiz yok