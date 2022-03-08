Sakarya'da bebek bezlerinin arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da bebek bezlerinin arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

08.03.2022 12:12
Sakarya'da bebek bezlerinin arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'da bebek bezlerinin arasında çoraplara gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan çiftten biri tutuklandı.

Sakarya'da bebek bezlerinin arasında çoraplara gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan çiftten biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.M. ile karısı F.M'nin üzerinde ve eşyalarında yaptığı aramada, bebek bezlerinin arasında çoraplara gizlenmiş 406 gram metamfetamin ve 407 ecstasy buldu.

Gözaltına alınan çift, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Bebek bezi içerisinde uyuşturucu yakalandı Bebek bezi içerisinde uyuşturucu yakalandı Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da bebek bezlerinin arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:18:30. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da bebek bezlerinin arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement