Sakarya'da bedeninin yarısı olmayan ceset bulundu
1 saat önce
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, bedeninin yarısı olmayan bir erkek bedeni kıyıya vurdu. Sakarya'da Başoğlu Mahallesi Körük mevkisindeki sahilde ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, bedeninin yarısı olmayan bir erkek bedeni kıyıya vurdu.
Sakarya'da Başoğlu Mahallesi Körük mevkisindeki sahilde ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:15
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