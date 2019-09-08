Son Dakika Haberleri: Sakarya'da bedeninin yarısı olmayan ceset bulundu
Son Dakika Dünya Haber

Sakarya'da bedeninin yarısı olmayan ceset bulundu

1 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, bedeninin yarısı olmayan bir erkek bedeni kıyıya vurdu. Sakarya'da Başoğlu Mahallesi Körük mevkisindeki sahilde ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Sakarya'da bedeninin yarısı olmayan ceset bulundu, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, bedeninin yarısı olmayan bir erkek bedeni kıyıya vurdu.


Sakarya'da Başoğlu Mahallesi Körük mevkisindeki sahilde ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Kaynarca, Sakarya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan'da Enerji Bakanı Prens Bin Selman oldu
Şili'nin Maipu Belediye Başkanı Cathy Barriga Instagram'da canlı yayın yaparken tacize uğradı Rotterdam'da düğün konvoylarının önceden bildirimi zorunlu olacak Siyasi kriz yaşayan Rusya ve Ukrayna arasındaki esir değişimi tamamlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 18:24:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da bedeninin yarısı olmayan ceset bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]