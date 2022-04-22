Sakarya'da Belediye Başkanı'nın koltuğuna oturan öğrenciden tarımsal uygulama bahçesi talebi - Son Dakika

Sakarya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili Büyükşehir Belediye Başkanı olan ortaokul öğrencisi Ömer Keskin, tarımsal uygulama bahçelerinin okullarda başlatılması talimatını verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kutlamalar kapsamında makam koltuğunu Erenler Şehit Bülent Yurtseven İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Keskin'e devretti.

Kentte birçok alanda önemli projeler yürütüldüğünü belirten Keskin, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokolü imzalanan Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) projesine değinerek "Bizler de okullarımızı tarım uygulama bahçeleri yapacağız. Belediye olarak bunun gibi katkıları devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Çalışmalarla kutsal vatan toprağında var olan cevherleri çıkarmak istediklerini dile getiren Keskin, imkan verildiğinde birçok şeyi başarabilecek gençlerin olduğunu kaydetti.

Keskin ayrıca okul bahçesindeki sahaların yenilenmesiyle farklı branşlarda şampiyonlukların geleceğine inandığını söyleyerek yakın zamanda bu alanları geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Başkan Yüce de tarımsal uygulama bahçelerinin okullarda başlatılacaklarını ifade etti.

Yüce, daha sonra bayram dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerle Keskin'e bisiklet hediye etti.