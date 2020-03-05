Sakarya'da belediye otobüslerine korona virüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da belediye otobüslerine korona virüs önlemi - Son Dakika

Sakarya'da belediye otobüslerine korona virüs önlemi

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı korona virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye otobüslerinde dezenfekte çalışmalarına başladı.

Sakarya'da belediye otobüslerine korona virüs önlemi, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı korona virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye otobüslerinde dezenfekte çalışmalarına başladı.


Konuyla ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı ulaşımlar için belediye otobüslerimizi her gün düzenli olarak detaylı temizlik işlemlerinden geçiriyoruz. Son zamanlarda uluslararası düzeyde yayılan korona virüs nedeniyle belediye otobüsü temizliklerimizde korona virüs ve diğer virüslere karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımıza başladık. Belediye otobüslerimiz insan sağlığına zarar vermeyen ve Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfeksiyon ürünleriyle özel kıyafetli temizlik personellerimiz tarafından ilaçlanarak detaylı şekilde dezenfekte ediliyor. Belediye Otobüslerimizde yolculukları daha güvenli, konforlu ve sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayan temizlik hizmetlerimiz aynı titizlikle uygulanmaya devam edecektir" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Batman'ın sevilen ismi Ferit Özdemir, husumetli iki aileyi barıştırmak isterken kaza kurşunuyla ağır yaralandı
Son dakika: TSK, Moskova'daki İdlib görüşmesi sırasında Rus keşif uçağını düşürdü Uzmanlar, Moskova'daki İdlib zirvesinden çıkan ateşkes kararını değerlendirdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına cevap: Mültecilere ateş etmek ve öldürmek kabul edilebilir mi?

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 23:58:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da belediye otobüslerine korona virüs önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]