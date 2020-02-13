Sakarya'da belediye personeline bilgi güvenliği yönetim sistemi eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da belediye personeline bilgi güvenliği yönetim sistemi eğitimi verildi - Son Dakika

Sakarya'da belediye personeline bilgi güvenliği yönetim sistemi eğitimi verildi

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesinde kurum içi personeline yönelik "Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Sakarya'da belediye personeline bilgi güvenliği yönetim sistemi eğitimi verildi, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesinde kurum içi personeline yönelik "Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, belediye meclis salonunda düzenlenen eğitimde bilgisayar kullanımı, parola güvenliği, bilgi sınıflandırma, kurumsal bilgilerin gizliliği, temiz masa, temiz ekran, sosyal mühendislik, internet üzerinden güvenli alışveriş, fiziksel güvenlik, internet ve portal kullanımı, e-posta kullanımı ve güvenlik ihlalleri hakkında bilgi verildi.

Yasal sorumluluklar kısmında ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, TCK bilişim suçları, 5651 Sayılı Kanun, bilişim vasıtalı suçlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğü'nde görevli denetçi Tayfun Yortanlı tarafından gerçekleştirilen eğitim sonunda yapılan değerlendirme testinde, yüzde 86 başarı oranı sağlandı.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Siber zorbalığa maruz kalan İrem Derici yaşadıklarını anlattı
Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:05:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da belediye personeline bilgi güvenliği yönetim sistemi eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]