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Sakarya'da "Ben, Vecihi Hürkuş" oyununa yoğun ilgi
6 saat önce
Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki Genç Mimar Sinan Mühendisler Öğrenci Topluluğu'nun organize ettiği "Ben, Vecihi Hürkuş" tiyatro oyunu SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:58 Kaynak: AA
Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki Genç Mimar Sinan Mühendisler Öğrenci Topluluğu'nun organize ettiği "Ben, Vecihi Hürkuş" tiyatro oyunu SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelendi.
İlk Türk uçağını yapan ve İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Türk pilot Vecihi Hürkuş'un yaşamını anlatan tiyatro gösterisini SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, akademisyenler ve 600'ün üzerinde öğrenci izledi.
Tiyatroyu, Tekamül Tiyatrosu Yönetmeni Yasin Çetin'in yazıp yönetti. Yönetmen Çetin aynı zamanda Vecihi Hürkuş'un uçak yapımı sürecindeki anılarını kaleme alıyor.
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