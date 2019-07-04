Son Dakika Haberleri: Sakarya'da berberler odasının fahiş fiyat artışı isyan ettirdi
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Sakarya'da berberler odasının fahiş fiyat artışı isyan ettirdi

1 saat önce

Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapılması, vatandaşı isyan ettirdi.

Sakarya'da berberler odasının fahiş fiyat artışı isyan ettirdi, System.String[]
Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapılması, vatandaşı isyan ettirdi. Daha öncesinde 35 TL olan saç-sakal kesimi ve yıkama 45 TL, 150 TL olan damat traşı ise 200 TL oldu.

Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, üyelerinin verdiği hizmetlerle ilgili yaklaşık yüzde 20/25 oranında fiyat artışı yaptı. Oda; üyelerinin verdiği saç, sakal kesimi, fön çekimi, saç yıkama, modern saç kesimi, saç boyama, bıyık boyama ve damat traşı ücretlerini yaklaşık yüzde 25 oranında zamlandırdı.

Daha önce 150 TL'e traş olan damat artık 200 TL ücret ödeyecek. Saç sakal kesimi yıkamayı 35 TL'e yaptıranlar artık 45 TL ödemek zorunda kaldı. Saç kesimi yıkama 25 iken 30 TL, sakal kesimi 10 iken 12,5 TL oldu. Çocuk traşları ise daha öncesinde 15 TL iken şimdi ki tarifeyle birlikte ilköğretim ve lise diye sınıflandırıldı. Çocuk traşları ilköğretim kategorisindekiler 15, lise ise 20 TL'e çıkartıldı. Vatandaşlar fahiş fiyat artışına tepki göstererek, isyan etti.

Öte yandan, çevre illerde ki fiyat artışlarının ise Sakarya'da ki fiyat artışları kadar yüksek olmaması ise dikkat çekti. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:36 Kaynak: İHA
Ekonomi
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