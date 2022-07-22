Sakarya'da beton direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da beton direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

22.07.2022 20:11
Sakarya'da beton direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Sakarya- Düzce D-100 kara yolunda seyir halinde olan Yılmaz T'nin (53) kullandığı 81 AAD 568 plakalı otomobil, Beylice Mahallesi mevkisinde beton direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Yılmaz T. ile Kenan Ö. (57) ve Arif Zeki Yücesan (75) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yücesan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da beton direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da beton direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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