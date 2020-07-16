Sakarya'da beton yol çalışmaları - Son Dakika

Sakarya'da beton yol çalışmaları

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Taraklı ve Geyve ilçelerinde gerçekleştirilecek 37 kilometrelik sıkıştırılmış beton yol çalışmalarının başladığını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Taraklı ve Geyve ilçelerinde gerçekleştirilecek 37 kilometrelik sıkıştırılmış beton yol çalışmalarının başladığını bildirdi.

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Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'da ilk uygulamasının Pamukova'da gerçekleştirildiği sıkıştırılmış beton yol yapımının ilk etabının Geyve'ye bağlı Saraçlı, Güney ve Burhaniye mahallelerini kapsadığını kaydetti.

8 kilometrelik arteri, yerli ve milli kaynaklarla üretilen beton yol ile kısa sürede buluşturacaklarını belirten Yüce, şu ifadeleri kullandı:

"Sıkıştırılmış beton yol tamamen hijyenik ve yerli bir üretim ile yapılmakta. Pamukova ilçemizde daha önce kullandığımız uygulamayı şimdi de Geyve ve Taraklı ilçelerimizde kullanacağız. Toplam 37 kilometre olacak olan beton yol çalışmamalarımıza Geyve'nin Saraçlı, Güney ve Burhaniye mahallelerinde başladık. 8 kilometre uzunluğundaki yola 6 bin 723 metreküp beton serimi yapılacak. Milli kaynaklarla üretilen, dışa bağımlılığımızı azaltan, kırsal yol ağında alternatif üreten ve uzun ömürlü olan sıkıştırılmış beton yol çalışmalarımızı inşallah yaygınlaştıracağız. Çalışmalarımız hem şehrimize hem de bölge halkımıza hayırlı olsun."

Ekrem Yüce, Sakarya, Taraklı, Geyve, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da beton yol çalışmaları - Son Dakika
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