Sakarya'da bıçak ustası yılın ahisi seçildi - Son Dakika

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, bıçak ustası Mustafa Arık (79), Sakarya Valiliği tarafından yılın ahisi seçildi. Arık, ailesinin 1870 yılından bu yana bıçakçılık yaptığını söyledi.

Sakarya Valiliği tarafından 2020 yılının ahisi seçilen bıçak ustası Mustafa Arık, 1870 yılında açılan, nesilden nesile geçen bıçakçılık mesleğini 65 yıldır sürdürüyor. Oğlu Faruk Arık'a da mesleğini öğreten ve kaybolmaya yüz tutan mesleğini sürdüren Mustafa Arık, her gün Geyve Alifautpaşa Mahallesi'nde bulunan dükkanını açarak, çalışmaya devam ediyor. Kendi ürettiği bıçakları satan Mustafa Arık, bıçak bileme işini de sürdürüyor.Yıllardır oğlu Faruk Arık ile birlikte çalıştıklarını anlatan Mustafa Arık, "79 yaşındayım. Babam 1982'de vefat etti, o zamandan sonra ben devraldım. O zamandan beri tüm kesici aletlerin bilemesini yapıyoruz. Ben rahmetli babamla hasılatı bölüşürdüm, şimdi de oğlum Faruk'la öyleyiz. O benim sağ kolum, beraber her gün bıçak kesiyoruz. Eskiden dükkanda körüğümüz vardı, motorları alınca körüğü eve taşıdık. Şimdi evde bıçakları suluyorum, sonra buraya getirip onlara her türlü işlemi yapıp, saplarını takıyorum ve hazır hale getiriyorum" dedi.

- Sakarya