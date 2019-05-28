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Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı mahallede ikamet ettikleri öğrenilen Özgür C. ile 35 yaşındaki Adil Can Mercan arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma esnasında her iki kişi de aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adil Can Mercan buradaki ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Üniversitesi Yenikent Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Mercan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Özgür C.'nin tedavisine devam edildiği öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:18 Kaynak: İHA
Mimar Sinan Caddesi, Sapanca, Sakarya, 3. Sayfa
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