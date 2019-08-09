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Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

46 dakika önce

Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada bir zabıta memuru yaralandı.

Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada bir zabıta memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öne sürülen zabıta memuru Y.S. (28) ile M.T. (24) arasında Yenice Mahallesi Müftüzade Sokak'ta tartışma çıktı.
Tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, marketten aldığı bıçakla Y.S'yi göğüs bölgesinden yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan Y.S, daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri M.T'yi gözaltına aldı.
Bu arada kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ikilinin kavga etmesi üzerine vatandaşların araya girmesi ve bıçaklama anı yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:32 Kaynak: AA
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