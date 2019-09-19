Sakarya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.



Olay, Akyazı Sukenarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.F.A., isimli bir genç arkadaşları olan S.G., ve S.Ç., isimli iki kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda S.G., ve S.Ç., isimli kişi bıçakla yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay sonrası emniyet güçlerinin yaptığı takip sonrasında, kavgaya karıştığı iddia edilen Ö.F.A. adlı şahıs ise gözaltına alındığı öğrenildi. - SAKARYA