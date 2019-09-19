Son Dakika Haberleri: Sakarya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sakarya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Sakarya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.


Olay, Akyazı Sukenarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.F.A., isimli bir genç arkadaşları olan S.G., ve S.Ç., isimli iki kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda S.G., ve S.Ç., isimli kişi bıçakla yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay sonrası emniyet güçlerinin yaptığı takip sonrasında, kavgaya karıştığı iddia edilen Ö.F.A. adlı şahıs ise gözaltına alındığı öğrenildi. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da düğün konvoyunda magandalar sağa sola ateş açtı
Ufak çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Olay kameraya yansıdı Avukatının bürosundaki görüntü, talihsiz genci ceza almaktan kurtardı İETT şoförlerine sakal yasağı getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 12:08:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]