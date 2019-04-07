Sakarya'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü
40 dakika önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, hayatını kaybetti.
Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki Merkez
Yeni Camisi'nde sabah namazını kılan Temel Bilgiç (63), cami altında bulunan çay ocağında oturduğu sırada E.Ö'nün bıçaklı saldırısına uğradı.
Boğazından yaralanan Bilgiç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Polis
ekipleri katil zanlısı E.Ö'yü gözaltına aldı.
Bilgiç'in cenazesi, Kayabaşı Taşağıl
Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:49 Kaynak: AA
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