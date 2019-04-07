Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü

Sakarya'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü

40 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, hayatını kaybetti.

Sakarya'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Merkez Yeni Camisi'nde sabah namazını kılan Temel Bilgiç (63), cami altında bulunan çay ocağında oturduğu sırada E.Ö'nün bıçaklı saldırısına uğradı.

Boğazından yaralanan Bilgiç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri katil zanlısı E.Ö'yü gözaltına aldı.

Bilgiç'in cenazesi, Kayabaşı Taşağıl Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:49 Kaynak: AA

Merkez, Akyazı, Sakarya, Güncel
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