Sakarya'da Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı
1 saat önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından karın boşluğundan bıçaklanan 22 yaşındaki genç yaralandı.
Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından karın boşluğundan bıçaklanan 22 yaşındaki genç yaralandı.
Olay, Hendek ilçesi Turanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki M.K. isimli genç kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli tarafından bıçaklandı. Bıçak darbesi karın boşluğuna gelen M.K. kanlar içerisinde yerde kaldı. Yaralı gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı genç Hendek İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesi sonrasında yaralı M.K., Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:15 Kaynak: İHA
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