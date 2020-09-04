Sakarya'da bıçaklı saldırıya uğrayan 13 yaşındaki kız yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 13 yaşındaki kızı bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.
B.S, kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda arkadaşlarıyla oturduğu esnada karşılaştığı arkadaşı D.C.P. (16) tarafından bıçaklandı.
D.C.P. olay yerinden uzaklaşırken yaralanan B.S, 112 Acil Servis ekibince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, D.C.P'yi suç aletiyle yakaladı.
Gözaltına alınan ve polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli D.C.P'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 20:01 - Kaynak: AA
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