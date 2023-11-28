Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde mide bulandıran görüntü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde bulunan bir zincir market şubesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Alış veriş yapmak için markete giren vatandaş, suların bulunduğu bölümde farenin gezdiğini gördü. Gördüğü manzara karşısında şoke olan vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"REYONDA KOCAMAN BİR FARE"

Su ve sodaların bulunduğu reyonda duran fareyi kaydeden vatandaş, "Burası Karaman. Görüyorsunuz reyonda kocaman bir fare. Marketi fare bastı. Sakarya Karaman şubesinde kocaman fare, şu anda su stantlarının orada" ifadelerini kullandı.