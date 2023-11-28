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Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde mide bulandıran görüntü - Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde mide bulandıran görüntü

Adapazarı ilçesinde bir vatandaş, ünlü bir zincir marketten alışveriş yaparken reyonda fare gördü. Vatandaş mide bulandıran o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

28.11.2023 - 09:01,  Güncelleme: 10:28
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde bulunan bir zincir market şubesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Alış veriş yapmak için markete giren vatandaş, suların bulunduğu bölümde farenin gezdiğini gördü. Gördüğü manzara karşısında şoke olan vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"REYONDA KOCAMAN BİR FARE"

Su ve sodaların bulunduğu reyonda duran fareyi kaydeden vatandaş, "Burası Karaman. Görüyorsunuz reyonda kocaman bir fare. Marketi fare bastı. Sakarya Karaman şubesinde kocaman fare, şu anda su stantlarının orada" ifadelerini kullandı.

Ünlü zincir marketin reyonlarında fareler cirit atıyor
Kaynak: İHA

Karaman, Sakarya, İnsan Hakları, Çevre, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde mide bulandıran görüntü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde mide bulandıran görüntü - Son Dakika
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