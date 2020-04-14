Sakarya'da bin 500 hükümlü infaz yasasından yararlanacak - Son Dakika

Sakarya'da bin 500 hükümlü infaz yasasından yararlanacak

İnfaz yasasının mecliste onaylanması sonrası Sakarya'da bin 500 hükümlü infaz yasasından yararlanacakAK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM'den geçerek yasalaştı.

İnfaz yasasının mecliste onaylanması sonrası Sakarya'da bin 500 hükümlü infaz yasasından yararlanacak

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM'den geçerek yasalaştı. Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışı bırakan infaz düzenlemesiyle ülke genelinde 90 bin kişi tahliye olacak. Korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla çıkan yasa sonrasında Sakarya'da bulunan Ferizli L Tipi Kapalı Cezaevi, Geyve Açık Cezaevi ve Hendek Açık Kadın Cezaevinde yatan bin 500 hükümlü yasa kapsamında tahliye olacağı öğrenildi. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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