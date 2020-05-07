Sakarya'da bina yangını - Son Dakika

Sakarya'da bina yangını

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Korucuk Mahallesi 1714 Küme Evleri I-11 apartmanının çatı katında sahur vakti henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman bütün binaya yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, bazı apartman sakinleri dumandan etkilendi. Bazı vatandaşlara olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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