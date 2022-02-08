Sakarya'da binanın havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı binanın havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Sakarya Mahallesi Dönüş Sokak'ta 2 katlı binanın çatısında çalışan K.G. (40), dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sakarya'nın dört bir yanında yürüttüğümüz yangına müdahale, afete müdahale, kurtarma ve arama çalışmalarıyla vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Tam donanımlı, tecrübeli personelimiz ve 24 saat esasıyla işleyen sistemimizle kentimizde yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı teyakkuzdayız." ifadesi kullanıldı.