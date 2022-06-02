Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti - Son Dakika
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Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti

02.06.2022 14:34
Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Meva E. adlı isimli bir anne, tartıştığı oğlu Mustafa E.'yi kolundan vurduktan sonra intihar etti.

Serdivan Dağyoncalı Mahallesi'nde dün gece tartışan Meva E. ile oğlu Mustafa E. arasında sabah yeniden tartışma çıktı. Tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alan Meva E. oğlunu kolundan vurdu.

İNTİHAR ETTİ

Meva A., ardından silahı kendisine doğrultup tetiği çekerek yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meva A.'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.

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Kaynak: DHA

Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti - Son Dakika
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