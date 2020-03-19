Sakarya'da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor - Son Dakika

Sakarya'da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor

6 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Serdivan Alışveriş Merkezi, birçok mağazanın kapatma kararının ardından mağazalara yazı göndererek yarından itibaren geçici süre kapıların kapatılacağını duyurdu.

Sakarya'da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor, System.String[]

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Serdivan Alışveriş Merkezi, birçok mağazanın kapatma kararının ardından mağazalara yazı göndererek yarından itibaren geçici süre kapıların kapatılacağını duyurdu.


Dünyada ve Türkiye'de yaşanan korona virüs salgını (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler, AVM'lerin boş kalmasına neden oldu. Sağlık yetkililerinin aldığı tedbirler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'evinizden çıkmayın' yönlendirmeleri doğrultusunda Serdivan Alışveriş Merkezi, 20 Mart itibarıyla geçici bir süre kapılarını kapatacak. Alışveriş merkezinin kapalı olduğu süre boyunca müşterilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği market bölümünün mağaza, sahibinin inisiyatifine bağlı olarak açık kalabilecek.


Serdivan AVM yönetiminin yaptığı açıklamada, "Sağlık yetkililerin aldığı tedbirler ve Cumhurbaşkanımızın 'evinizden çıkmayın' yönlendirmeleri doğrultusunda Serdivan Alışveriş Merkezi olarak, istihdam ve çalışan hakları konusundaki her zamanki hassasiyetimizle tüm çalışanlarımıza 'evde kalın' diyor, 20 Mart 2020 itibariyle geçici bir süre için kapılarımızı kapatıyoruz" denildi. - SAKARYA

Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:21 Kaynak: İHA

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