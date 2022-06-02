Sakarya'da bir ayda 134 şüpheli tutuklandı, 174 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika
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Sakarya'da bir ayda 134 şüpheli tutuklandı, 174 kişi sınır dışı edildi

02.06.2022 10:28
Sakarya'da bir ayda 134 şüpheli tutuklandı, 174 kişi sınır dışı edildi

Sakarya'da mayıs ayı içinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 1811 şüpheliden 134'ü tutuklandı, yabancı uyruklu 174 kişi ise sınır dışı edildi.

Sakarya'da mayıs ayı içinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 1811 şüpheliden 134'ü tutuklandı, yabancı uyruklu 174 kişi ise sınır dışı edildi.

Sakarya'da mayıs ayında polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1811 şüpheli yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 83'ü tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise haklarında en az 6, en çok 25 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 51 şüpheli de tutuklandı.

Şok uygulamalar

Mayıs ayı içinde ekiplerce gerçekleştirilen şok uygulamalarda da 58 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız tüfek, 27 kurusıkı tabanca, 451 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 12 motosiklet, bisiklet, ekobis ve otomobil ele geçirildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı içinde kayıp olarak aranan 25 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Fuhuş ile mücadele doğrultusunda, 15 kişiye işlem yapılırken, 3 ikamet ve 1 iş yeri mühürlendi. Düzensiz göçmenle mücadele çerçevesinde de 174 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak, sınır dışı edildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da bir ayda 134 şüpheli tutuklandı, 174 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da bir ayda 134 şüpheli tutuklandı, 174 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika
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