Sakarya'da bir ayda uyuşturucu operasyonlarında 100 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sakarya'da bir ayda uyuşturucu operasyonlarında 100 şüpheli gözaltına alındı

01.06.2022 15:35

Sakarya'da bir ayda uyuşturucu operasyonlarında 100 şüpheli gözaltına alındıSAKARYA Sakarya'da polis ekiplerince Mayıs ayı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya'da bir ayda uyuşturucu operasyonlarında 100 şüpheli gözaltına alındı

SAKARYA Sakarya'da polis ekiplerince Mayıs ayı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin gözaltına alınan 100 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında, 3 kilo 865 gram metamfetamin, 150 gram esrar, 18 adet ecstacy hap, 98 gram kokain, 4 gram eroin, 12 gram sentetik uyuşturucu, 29 kök hint keneviri, 3 tabanca ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da bir ayda uyuşturucu operasyonlarında 100 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'da bir ayda uyuşturucu operasyonlarında 100 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'da bir ayda uyuşturucu operasyonlarında 100 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'da bir ayda uyuşturucu operasyonlarında 100 şüpheli gözaltına alındı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da bir ayda uyuşturucu operasyonlarında 100 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da bir ayda uyuşturucu operasyonlarında 100 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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