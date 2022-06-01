Sakarya'da bir ayda uyuşturucu operasyonlarında 100 şüpheli gözaltına alındı

SAKARYA Sakarya'da polis ekiplerince Mayıs ayı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin gözaltına alınan 100 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında, 3 kilo 865 gram metamfetamin, 150 gram esrar, 18 adet ecstacy hap, 98 gram kokain, 4 gram eroin, 12 gram sentetik uyuşturucu, 29 kök hint keneviri, 3 tabanca ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.