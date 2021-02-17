Sakarya'da bir binanın girişinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir binanın girişindeki merdivenin altında 63 yaşındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yalı Mahallesi 174. Sokak'ta bir binanın girişinde bulunan merdivenin altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, cesedin Ekrem Kumcağız'a (63) ait olduğunu tespit etti.
İlk incelemede merdivenlerden düşmüş olabileceği değerlendirilen Kumcağız'ın cesedi, otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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