Sakarya'da bir çocuk av tüfeğiyle ağabeyini vurdu - Son Dakika
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Sakarya'da bir çocuk av tüfeğiyle ağabeyini vurdu

12.04.2022 16:44
Sakarya'da bir çocuk av tüfeğiyle ağabeyini vurdu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden oldu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden oldu.

İddiaya göre, Bezirgan Mahallesi'nde 6 yaşındaki C.D, dededen kalma av tüfeğiyle oynarken tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar C.D'nin ağabeyi 9 yaşındaki O.D.D'ye isabet etti.

Evdekilerin çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, O.D.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

O.D.D'nin cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından O.D.D'nin cenazesi, Bezirgan Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Küçük çocuğun cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, Belediye Başkanı Ahmet Acar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Kocaali, Sakarya, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da bir çocuk av tüfeğiyle ağabeyini vurdu - Son Dakika


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