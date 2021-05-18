Bir ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Yeşilyurt Mahallesi 5820'nci Sokak'ta oturan Necmi Soral'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler