Kaçak tütün işi yapan kadın yakalandı - Son Dakika
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Kaçak tütün işi yapan kadın yakalandı

02.03.2022 10:03
Kaçak tütün işi yapan kadın yakalandı

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 40 yaşındaki kadın gözaltına alındı.

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 40 yaşındaki kadın gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Serdivan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kaçak tütün satıldığı tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekiplerce S.C. (40) isimli kadının ikametine operasyon düzenlendi. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan ticari amaçla; makaron ve yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün doldurulmuş olarak sattığı belirlenen şahsın ev ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramalarda; 4 adet otomatik sigara sarma makinası, 4 adet kompresör, 11 bin 800 adet hazır içi dolu makaron, 80 bin adet bandrolsüz makaron, 48 kilogram açık tütün ve 1 adette hassas terazi ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan S.C., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - SAKARYA

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Serdivan, Sakarya, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak tütün işi yapan kadın yakalandı - Son Dakika


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