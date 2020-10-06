Sakarya'da bir firma yerli emniyet kemeri simülatörü üretti - Son Dakika

Sakarya'da yedek parça tedariki gerçekleştiren bir firma, emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek için "emniyet kemeri simülatörü" üretti.

Firma sahibi İlhan Cirit, yaptığı açıklamada, emniyet kemerinin öneminin vatandaşlara anlatılması ve çeşitli araştırmalarda kullanılmak üzere, tasarlanan simülatör ürettiklerini belirtti.

Simülatörü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptıklarını ifade eden Cirit, şunları söyledi:

"Bu çalışmamızda insanların emniyet kemerinin hayati öneme sahip olduğunu kavramasını ve bu bilince sahip olmasını amaçladık. Ayrıca çarpma simülatörü üretimimiz de devam ediyor. Onu da hizmete sunacağız. Ayrıca 3. prototip simülatörünü de üretip şehrimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Şehrimizde emniyet kemeri bilincinin oluşması adına çok faydalı olacağını düşünüyoruz."

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise Sakaryalı firmaların üretimde fark yarattığı projeler gerçekleştirmesinin bir gurur kaynağı olduğunu aktardı.

Yaklaşık 3 yıl önce kurulmuş genç ve dinamik bir firmanın kendisini geliştirerek, sosyal sorumluluk projeleri yapmasının Sakarya için gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Altuğ, şöyle devam etti:

"Artık gün geçtikçe trafikteki araç sayıları daha da artıyor ve bu da kaza riskinin yükselmesine sebep oluyor. Trafikte emniyet kemeri bilincinin oluşmasına yardımcı olacak bu güzel projeyi şehrimizde ve tamamıyla yerli imkanlarla hayata geçirdikleri için İlhan ve Enes Cirit kardeşlere Sakarya adına teşekkür ediyorum. Umuyorum ki şehrimiz iş dünyası ürettikleriyle fark yaratmaya devam edeceklerdir."

Altuğ, SATSO Yönetim Kurulu Üyesi Semih Çokay ve Meclis Üyesi Adnan Borazancıoğlu ile İlhan ve Enes Cirit kardeşlerin firmasını ziyaret ederek, emniyet kemeri simülatörünü yerinde inceledi.