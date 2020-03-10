Sakarya'da bir grup genç, CHP'li Özkoç'un sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Sakarya'da bir grup genç, CHP'li Özkoç'un sözlerine tepki gösterdi

6 saat önce

Sakarya'da, CHP seçmeni olduklarını belirten bir grup genç, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Sakarya'da bir grup genç, CHP'li Özkoç'un sözlerine tepki gösterdi, System.String[]

Sakarya'da, CHP seçmeni olduklarını belirten bir grup genç, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Serdivan ilçesindeki Trafik Park önüne toplanan grup adına basın mensuplarına açıklama yapan Yeşim İstekertik, "Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, TBMM'de Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret, ne Sakaryamıza ne de partimize yakışmıştır. Engin Özkoç'u bu hareketinden dolayı partili olarak kınıyoruz." dedi.

Ulvi Köse de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Sakaryalı ve CHP'li olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun neticede cumhurun başıdır. Devlet terbiyesi denilen bir şey vardır. Bu ne CHP'liye ne de Sakaryalı'ya yakışır. Engin Özkoç'u bu çirkin söylemlerinden dolayı kınıyoruz." diye konuştu.

Ecem Can ise Atatürk'ün, halk partisi olduğu için CHP'ye oy verdiklerini dile getirerek, "CHP'li bir vekilin TBMM'de bu tarz konuşma yapması, sadece kısa vadede gündemde olmasını sağlar. Sakarya halkı bunu unutmaz. Meclis'te yapılan talihsiz konuşmayı ve Engin Özkoç'u kınıyoruz. Sakarya halkı adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı, Engin Özkoç, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:08 Kaynak: AA
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