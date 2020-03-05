Sakarya'da bir ilke imza atılarak salon hokeyi turnuvası düzenleniyor

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Akyazı Atatürk Spor Salonunda ilk kez düzenlenecek ve 2 gün sürecek olan Salon Hokeyi Turnuvası 40 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.



Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren hokey takımları arasındaki Salon Hokeyi Turnuvası, 9 Mart Pazartesi günü Akyazı Atatürk Spor Salonunda saat 10.30'da başlayacak. 2 gün sürecek olan ve toplamda 40 sporcunun katılacağı turnuvada, şampiyon lig usulü oynanacak müsabakaların ardından belli olacak. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupa takdim edilecek.



Hokey sporunun Akyazı'daki gençler arasında tanınarak yaygınlaşması için tüm kulüpleri faaliyete geçirdiklerini açıklayan Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kasım Adem Altun, "Hokey sporunun Akyazı'daki gençler arasında tanınması ve yaygınlaşması için, tüm kulüplerimizi faaliyete geçirdik. Olimpik bir branş olan Hokey sporunda başarılı sporcular yetiştirmek adına elimizden gelen tüm imkanları çocuklarımızın önüne sermeye devam edeceğiz. Akyazı'nın sadece bir kaç spor branşında değil, tüm branşlarda adından söz ettirecek bir planlama içerisindeyiz. Çok yakın zamanda Akyazı ilçemizi Akyazı'dan çıkan başarılı sporcularla, tüm Türkiye'ye tanıtmak ilk önceliğimiz olacaktır" dedi.



Hokey İl Temsilcisi Recep Kodalak ise, "Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Arif Özsoy sayesinde Sakarya'da bir ilki gerçekleştirerek hokey turnuvası düzenliyoruz. Akyazı Atatürk Spor Salonumuzda 9-10 Mart 2020 tarihlerinde birbirinden güzel nefesleri kesecek maçlar izleyeceğiz. Tüm ilçelerimizde Hokey branşı tanıtımı için çalışma başlattık. Çok yakında da İlimizde Hokey 1.Kademe Antrenörlük Kursu açmayı planlıyoruz. Böylelikle sağlam bir alt yapı oluşturacağız ve Profesyonel anlamda yeni Hokeyciler geliştireceğiz. İlçemizde yapacağımız bu turnuva bizlere çok şey katacaktır. Gençlerimize spor yapmaları için imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Turnuvanın yapılmasını öneren ve tüm malzeme ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımı olan ve bu uğurda bize destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Federasyon Yöneticilerimize ve Akyazı Kaymakamlığıza teşekkürü bir borç bilirim" diye konuştu. - SAKARYA