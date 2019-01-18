Sakarya'da Bir İşletmeci Soğukta "Kar Banyosu" Yaptı

Sakarya'da bir işletmeci soğuk havaya aldırmadan kar banyosu yaptı.

Sakarya'da bir işletmeci soğuk havaya aldırmadan kar banyosu yaptı.



Pamukova ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'ndeki bir alabalık tesisini işleten Yılmaz Sarı, soğuğa aldırmadan kar banyosu yaptı.



Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her sene kar yağdığında kar banyosu yaptıklarını söyledi.



Yaklaşık 16 yıldır bölgede işletmecilik yaptığını anlatan Sarı, "Yıllardır her kar yağışında bu etkinliği yapıyorum, bu bende alışkanlık yaptı. Üşüme hissetmiyorum. Bunu yapınca kendimi daha dinç, daha güçlü ve dinamik hissediyorum. Bu deneyimi de herkese tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

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