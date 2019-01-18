Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Bir İşletmeci Soğukta "Kar Banyosu" Yaptı

Sakarya'da Bir İşletmeci Soğukta "Kar Banyosu" Yaptı

55 dakika önce

Sakarya'da bir işletmeci soğuk havaya aldırmadan kar banyosu yaptı.

Sakarya'da Bir İşletmeci Soğukta
Sakarya'da bir işletmeci soğuk havaya aldırmadan kar banyosu yaptı.

Pamukova ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'ndeki bir alabalık tesisini işleten Yılmaz Sarı, soğuğa aldırmadan kar banyosu yaptı.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her sene kar yağdığında kar banyosu yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 16 yıldır bölgede işletmecilik yaptığını anlatan Sarı, "Yıllardır her kar yağışında bu etkinliği yapıyorum, bu bende alışkanlık yaptı. Üşüme hissetmiyorum. Bunu yapınca kendimi daha dinç, daha güçlü ve dinamik hissediyorum. Bu deneyimi de herkese tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:19 Kaynak: AA

Yılmaz Sarı, Kemaliye, Pamukova, Sakarya, Güncel
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